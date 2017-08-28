На адмінмежі прикордонники виявили револьвер і патрони

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27 серпня до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» на автомобілі «Опель» прибув громадянин України, який направлявся з Одеси до окупованого Сімферополя. Під час огляду транспортного засобу у відсіку для перчаток  прикордонники виявили револьвер під патрон «Флобера» та 7 набоїв до нього, які заборонені для переміщення через адмінмежу. Револьвер та набої прикордонники передали представникам Каланчацького відділення Національної поліції.

Помічник начальника прикордонного загону, 
начальник прес-служби Іван Шевцов

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