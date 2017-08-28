В рейтинге самых взяточных областей Херсонщина на 4-м месте

За первое полугодие в Украине около 4,5 тысяч дел, касающихся коррупционных преступлений, передали в суд, пишет Антикор. Использовав данные Верховного суда Украины, журналисты составили рейтинг областей, в которых уровень коррупции самый высокий.

Место №7 – Одесская область

Так, в Одесской области засудили всего 21 человека, при том что в суды передали 98 обвинительных актов. В результате в тюрьму посадили лишь 6 одесситов, остальные отделались штрафами и другими ограничениями.

Место №6 – Донецкая область

В Донецкой области в суды передали 99 актов о коррупционных преступлениях. Двадцать пять человек при этом признали виновными и лишь троих при этом лишили свободы — посадили в тюрьму.

Место №5 – Харьковская область

Сто двадцать три обвинительных акта попали в суды Херсонской области. Признали виновными при этом — 39 людей, из которых в тюрьму попали тринадцать.

Место №4 – Херсонская область

В судах Херсонской области рассмотрели или будут рассматривать в ближайшее время 127 дел, связанных с коррупцией. 16 уже признали виновными и лишь один из них попал в тюрьму.

Место №3 – Запорожская область

163 обвинительных акта получили суды Запорожской области. Из них рассмотрели уже 50, и 23 человека при этом признали виновными. В тюрьму попали шесть жителей города, остальные отделались штрафами, конфискацией и другими ограничениями.

Место №2 – Днепропетровская область

"Серебро" рейтинга получила Днепропетровская область. В ее суда отравили 179 обвинительных актов, хотя рассмотрели пока лишь 34. Больше половины, а именно — 24 человека при этом признали виновными: троих посадили в тюрьму, четверым — ограничили свободу.

Место №1 – город Киев

Рекордсменом стала столица Украины — Киев. В суды города попал 341 акт, связанный с коррупционными преступлениями. Уже 66 дел рассмотрели и 26 людей при этом обвинили. В тюрьме в результате оказалось 18 киевлян.