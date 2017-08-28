Школьники из Херсонской области покорили Говерлу

8 учеников Першопокровской школы (Нижнесерогозский район), победителей Чемпионата Херсонской области по спортивному туризму и руководители туристического кружка – учителя школы к Дню Независимости Украины осуществили некатегорийные пешеходный спортивно-туристический поход третьей степени сложности в Карпаты. Туристы из Херсонщины туристы поставили себе цель покорить самую высокую вершину Украины Говерлу, высота которой составляет 2061 метр над уровнем моря, сообщила в Facebook журналистка Вита Копенко.

"Маршрут юных путешественников в целом составил несколько сотен километров. Им пришлось ехать автобусом и поездом к месту непосредственного восхождение на вершину, а дальше – почти 90 км идти пешком, постоянно поднимаясь в гору, преодолевая овраги, горные ручейки и реки, заросли кустарников и лесные чащи", – написала в соцсети журналистка.

При возвращении домой на вопрос, что вы почувствовали, поднявшись на самую высокую вершину Украины, юные жители Херсонщины ответили: "Мы осуществили свою заветную мечту – подняли Государственный Флаг Украины и оставили пожелания процветания нашей стране в ее наивысшей точке. Мы рады, что стали первой туристической группой из Серогозщины, которая смогла покорить эту вершину. Восхождение на Говерлу – подарок родному району по случаю Дня Государственного Флага и Дня независимости Украины".

По материалам: Буква