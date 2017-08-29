Голопристанські юні баскетболістки здобули золоті медалі в міжрегіональному турнірі у Генічеську

18-20 серпня під егідою "ВФСТ Федерація шкільного спорту України" в Херсонській області на спортивному майданчику пансіонату "Сокіл" с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області проходив міжрегіональний турнір з баскетболу серед дівчат 2004-2007 років народження. Змагання проводились з метою популяризації занять спортом, формування навичок здорового способу життя, виявлення сильніших команд шкіл серед дівчат, кращих гравців в баскетбольному турнірі, виховання загальнолюдських цінностей та якостей характеру. На цей турнір була запрошена і команда "Чемпіон" (Гола Пристань). Цей турнір для дівчат став генеральною репетицією перед стартом у Чемпіонаті України (ВЮБЛ) (старші дівчата 2001 р.н. та молодше) та у Регіональному Чемпіонаті України (Південний дивізіон) (для самих маленьких 2007-2009 р.н).

Які стартують незабаром у вересні місяці. Дівчата з гідністю представили наше місто на цьому турнірі та вибороли золоті медалі та кубок турніру.



Джерело: gopri.in.ua

