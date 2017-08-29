У Нижніх Сірогозах чоловік поранив брата через розподіл врожаю

У Нижньосірогозьке відділення поліції надійшло повідомлення від 35-річної місцевої жительки. Жінка розповіла, що в її 29-річного співмешканця стріляв його 36-річний брат. Лікарі діагностували у потерпілого поранення стегна та спини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили обставини події. З’ясувалося, що брати раніше мешкали в одному будинку та вели спільне господарство. Але останнім часом вони проживають окремо. Конфлікт між родичами виник через розподіл врожаю, який вони садили під час спільного проживання. Кожен з братів хотів забрати врожай собі. Під час конфлікту господар будинку схопив травматичну зброю та вистрілив у брата.

Лікарі надали необхідну медичну допомогу постраждалому. Наразі стан його здоров’я середньої тяжкості. Нині зловмисник кається у скоєному. Обидва брати раніше судимі за крадіжки та нанесення тілесних ушкоджень.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» (карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області