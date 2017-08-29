Херсонські важкоатлети потрапили у десятку найсильніших

Українські важкоатлети вдало виступили на Всесвітній Універсіаді, яка проходить у місті Тайбей (Китай). Про це інформує Федерація важкої атлетики. Україну серед важкоатлетів представляли 5 дівчат та 5 юнаків, у тому числі 2 спортсмени із Херсонської області: Ганна Макарова та Микита Прошинський. За підсумками змагань херсонці посіли 7 місця. Так, новокаховчанка Ганна Макарова у ваговій категорії + 90 кг показала результат у сумі 211 кг (ривок 92 кг, поштовх 119 кг). Микита Прошинський, виступаючи у ваговій категорії +105 кг, набрав 381 кг (ривок 170 кг, поштовх 211 кг).

Джерело: Любимый Херсон