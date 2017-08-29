На Херсонщині поліцейські затримали підозрюваних у розбійному нападі на водія таксі

Жертвою розбійного нападу став 46-річний водій таксі. Поблизу АЗС на Миколаївському шосе озброєні зловмисники побили його та відібрали планшет. Поліцейські затримали нападників упродовж 10 годин. Зі слів потерпілого, він підвозив двох чоловіків. Пасажири поводилися нахабно, намагалися курити в салоні. Водій зробив їм зауваження, у відповідь один з пасажирів приставив до водія пістолет. Таксист чинив опір, вибив пістолет з рук нападника, між ними почалася бійка. Інший нападник в цей час обшукував салон і забрав планшет. Після цього зловмисники втекли.

Працівники Білозерського відділення поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Херсонській області провели комплекс заходів та встановили особи зловмисників.

Ними виявилися 27-річний та 20-річний жителі передмістя Херсона. Їх затримали за місцем проживання. У них вилучили планшет водія та пневматичну зброю.

Як повідомив керівник Білозерського відділення поліції Юрій Прядко, відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій" (карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна).

Відділ комунікації поліції Херсонської області