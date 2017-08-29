На Херсонщине за полгода население сократилось на 4 679 человек

На 1 июля на Херсонщине проживало 1051 тыс. чел. Как сообщила пресс-служба облстатуправления, за полгода население сократилось на 4 679 чел., что в расчете на 1 тыс. чел. составило 9 чел. Уменьшение населения произошло за счет естественного сокращения на 3 629 чел., миграционного – на 1 050 чел. Естественное сокращение населения произошло во всех районах, в целом по области его уровень составлял 6,9 чел. на 1 тыс. чел. За полгода ЗАГСы зарегистрировали 4 734 ребенка. Интенсивность рождаемости на 1 тыс. чел. населения составила 9,1 чел.

Умерших зарегистрировано 8 363 чел. Показатель смертности по области составил 16 чел. на 1 тыс. чел. Основными причинами смерти были болезни системы кровообращения (63,2%) и новообразования (12,2%).

По материалам: Гривна. Новый формат