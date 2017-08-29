В Херсоне пройдет парад близнецов

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24 сентября в Херсоне в рамках «Мама фестиваля» пройдет парад близнецов «Рожденные вместе». К участию приглашаются двойняшки, близняшки и тройняшки. Регистрация по телефону: (050)65-85-669.

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