В Херсоне пройдет парад близнецов Posted on 29.08.2017 by Редакція 24 сентября в Херсоне в рамках «Мама фестиваля» пройдет парад близнецов «Рожденные вместе». К участию приглашаются двойняшки, близняшки и тройняшки. Регистрация по телефону: (050)65-85-669. Можливо буде цікаво: В Херсоне пройдет первый в Украине парад первоклассников На День города в Херсоне пройдет велопарад «Осень-зима-2016» Впервые в Херсоне пройдет парад «Пузиков–Карапузиков» В Херсоне пройдет парад беременных В Херсоне пройдет выставка «Иконы чудо рукотворное» Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Name * Email * Website CAPTCHA Code * .