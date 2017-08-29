1 вересня в Херсоні буде перекрито рух транспорту

1 вересня на набережній парку Слави відбудеться Міжнародний фестиваль «кРок у майбутнє». На час проведення фестивалю задля забезпечення публічної безпеки з 16:00 1 вересня до 2:00 2 вересня у місті буде перекрито рух транспорту по вул. Гімназичній (від вул. Лютеранської (Кірова) до вул. Дружби), вул. Дружби (від вул. Гімназичної до вул. Перекопської), вул. Артилерійській (від вул. Перекопської до вул. Героїв Крут).

Також 1 вересня у зв'язку із проведенням проведення заходів у рамках ІV Балтійсько-Чорноморського економічного форуму з 16:00 до 17:00 буде перекрито рух транспорту по просп. Ушакова (від пл. Свободи до вул. Перекопської), вул. Перекопській (від просп. Ушакова до вул. Артилерійської).

Херсонська міськрада