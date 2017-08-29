Поліцейські затримали двох раніше судимих, які незаконно заволоділи квадроциклом

Злочин стався у смт Велика Лепетиха. У відділення поліції звернувся 39-річний місцевий житель. Він розповів, що двоє невідомих намагаються незаконно заволодіти його квадроциклом, який знаходиться біля будинку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисників затримали неподалік від місця скоєння злочину. На квадроциклі вони перевозили мішок з цукром, який кілька годин тому вкрали у місцевому магазині. Затриманими виявилися двоє раніше судимих жителів Нижньосірогозького району. Зловмисники були у стані алкогольного сп’яніння. Одному з них 29 років, іншому 21 рік.

Наразі квадроцикл повернуто законному власнику.

Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" та ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом".

Відділ комунікації поліції Херсонської області