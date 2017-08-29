Ученица Генической гимназии получила на ВНО высший балл по 3 предметам

В этом году в независимом внешнем тестировании приняли участие 406 учащихся школ Генического района. Трое из них получили высшие оценки — 12 баллов. Это Александра Кудинова из Павловской ООШ и Аким Авдиев из Новоалексеевской школы №1 по предмету история Украины. А ученица Генической гимназии Виолетта Рец установила своеобразный рекорд района — получила 12 баллов сразу по трем предметам: украинский язык, история Украины и география. Об этом сообщила начальник отдела образования Генической РГА Ирина Попова.

Кроме того, 4 ученика окончили школу с золотыми медалями и один — с серебряной. Интересно, что четверо из них учились в сельских школах сел Азовское, Павловка и Сокологорное.

По материалам: Новый Визит