Незабаром на Херсонщині розпочнуться загальні військові навчальні збори

Про це сьогодні, 30 серпня, під час наради з головами районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад та міськими головами міст обласного значення поінформував заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Валерій Головка. «З 7 вересня і впродовж наступних десяти днів 600 мешканців області проходитимуть учбові воєнні навчання в одному ряду з майже 2,5 тис. військовослужбовців на території Білозерського воєнного полігону. Зі складу учасників військових навчань буде сформовано стрілецький батальйон і роту охорони», – розповів Головко.

Він також зауважив, що все необхідне матеріальне забезпечення й військова форма для учасників зборів будуть надані у повній мірі.

Такі військові збори вже стали традиційними і були започатковані у вересні 2016 року. Саме тому 9 вересня в області заплановане проведення різноманітних урочистостей з нагоди відзначення першої річниці проведення загальних військових зборів територіальної оборони в Херсонській області.

Херсонська ОДА