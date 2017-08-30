Херсонські оперативники затримали зловмисника, який скоїв крадіжку з дитячого садочка

У Херсонський відділ поліції надійшло повідомлення, що з кабінету дитячого садка невідомий вкрав мобільний телефон. Працівники садочка розповіли поліцейським, що бачили на території невідомого чоловіка і описали його прикмети. За ними оперативники встановили особу підозрюваного. Зловмисника затримали, працівники садочка упізнали його. Крадієм виявився 30-річний наркозалежний херсонець, який наразі чекає на рішення суду по іншим фактам крадіжок з офісів та магазинів.

Він пояснив, що телефон працівниці садочка продав. Крім того, оперативники встановили, що того дня чоловік намагався скоїти крадіжку і з інших садочків, але їх працівники вигнали його.

Стало відомо, що зловмисник спеціалізувався на крадіжках з кабінетів офісів та різних установ. Він заходив всередину під виглядом клієнта чи відвідувача, слідкував, коли працівники вийдуть з кабінету. Після чого викрадав зі столів мобільні телефони і гаманці.

За фактом крадіжки мобільного телефона з дитячого садочка відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" (карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).

Відділ комунікації поліції Херсонської області