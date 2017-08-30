В КПВВ «Чаплинка» прикордонники припинили спробу переміщення наркотичних речовин з Криму

Сьогодні вночі в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чаплинка» прикордонники Херсонського загону спільно з представниками Державної фіскальної служби попередили чергову спробу незаконного переміщення наркотичних речовин з території окупованого Криму. Під час огляду автомобіля «Мерседес», на якому двоє громадян України прямували з Севастополя до Генічеська, відбулося спрацювання службового собаки, натренованого на пошук наркотичних речовин. За результатними поглибленого огляду, серед особистих речей у багажному відділені транспортного засобу прикордонники спільно з представниками ДФС виявили футляр з метамфетаміном та шприци.

По даному факту прикордонники повідомили представників Національної поліції.



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов