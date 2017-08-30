В КПВВ «Чаплинка» прикордонники припинили спробу переміщення наркотичних речовин з Криму

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Сьогодні вночі в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чаплинка» прикордонники Херсонського загону спільно з представниками Державної фіскальної служби попередили чергову спробу незаконного переміщення наркотичних речовин з території окупованого Криму. Під час огляду автомобіля «Мерседес», на якому двоє громадян України прямували з Севастополя до Генічеська, відбулося спрацювання службового собаки, натренованого на пошук наркотичних речовин. За результатними поглибленого огляду, серед особистих речей у багажному відділені транспортного засобу прикордонники  спільно з представниками ДФС виявили футляр з метамфетаміном та шприци. 

По даному факту прикордонники повідомили представників Національної поліції.
 
Помічник начальника прикордонного загону, 
начальник прес-служби Іван Шевцов

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