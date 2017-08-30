Операція “Мігрант” на Херсонщині: складено 234 адміністративні протоколи стосовно іноземців

На Херсонщині тривають загальнодержавні профілактичні заходи "Мігрант". Їх метою є запобігання порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, посилення заходів протидії нелегальній міграції, запобігання вчинення правопорушень іноземцями. За час операції зареєстровано 10 кримінальних правопорушень, скоєних іноземцями та особами без громадянства (умисне вбивство, крадіжка, грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом, збут наркотиків). В ході операції працівники поліції затримали 5 учасників злочинної групи, організатором якої є уродженець Дагестану.

У зловмисників вилучено приблизно 55 кг канабісу, майже 100 кущів конопель, понад 30 тисяч гривень, ювелірні вироби та автомобіль.

Поліцейські розшукали 2-х іноземців, які переховувались від органів суду.

Працівники Головного управління Національної поліції в області виявили 51 іноземця, які порушили законодавство України про правовий статус іноземців. Працівники органів та підрозділів поліції області за час відпрацювання склали 234 адміністративні протоколи стосовно іноземців та осіб без громадянства (керування транспортними засобами у стані сп'яніння, дрібне хуліганство, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях).

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби склали 99 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України".

По 49 протоколам прийнято рішення щодо видворення іноземців за межі України.

Працівники територіальних підрозділів поліції надіслали до Державної міграційної служби в Херсонській області 66 обґрунтованих звернень.

По 59 зверненням прийняте рішення про примусове повернення за межі України із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства на 3 роки.

Відділ комунікації поліції Херсонської області