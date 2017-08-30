Херсонські патрульні припинили чергову сімейну сварку

Виклик про сімейну сварку в квартирі одного з будинків на вулиці Богородицькій отримали патрульні сьогодні близько 13-ї години. Заявниця повідомляла, що в неї виник конфлікт із 44-річною донькою. Остання хотіла поселити в квартирі матері свого чоловіка. Однак власниця та її внук були категорично проти. Інспектори врегулювали ситуацію та пояснили обом сторонам конфлікту шляхи вирішення проблеми. Однак коли поліцейські вийшли з під’їзду, то почули крики в зазначеній квартирі. Патрульні негайно кинулись на допомогу. Як пояснила заявниця, дочка цього разу кинулась на неї з кулаками. Жінка відмовилась від медичної допомоги та написала заяву й пояснення щодо дій дочки. Інспектори склали на останню протокол за ст. 173-2 (Насильство в сім’ї). Загалом лише минулої доби патрульні 17 разів виїжджали на сімейні сварки та склали 3 протоколи за ст. 173-2 КУпАП.

Патрульна поліція Херсона