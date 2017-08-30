По делу о теракте в Новоалексеевке опрошено более 30 свидетелей

По делу о теракте в Новоалексеевке Херсонской области опросили более 30 свидетелей и изучили 4 из 11 томов материалов. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал прокурор Генической местной прокуратуры Вячеслав Лихтаренко. В Херсонской прокуратуре предполагают, что на изучение письменных материалов может уйти еще несколько заседаний суда. На очередном заседании 28 августа в Геническом районном суде изучили письменные доказательства.

В ходе слушания объявили, что не все свидетели, проходящие по делу, были опрошены. Сторона защиты и обвиняемый вновь отказались предоставить комментарий для СМИ. За ходом судебного процесса продолжают наблюдать и представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Следующее заседание назначено на 25 сентября. Обвиняемый, житель Одесской области Валерий Долапчи, 1980 года рождения, остается под стражей.

Обвиняемому вменяют совершение преступлений по нескольким статьям, самая тяжкая из которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Согласно позиции обвинения, (прокуратуры) «обвиняемый вместе с другим лицом, находящимся в розыске, с целью устрашения населения на территории, которая граничит с временно оккупированной территорией АРК, совершил действия, направленные на установление взрывчатых веществ в автомобиле в поселке Новоалексеевка».

Первое судебное заседание состоялось в ноябре 2016 года. Выбирая, кем будет осуществляться судебный процесс – коллегией судей или судом присяжных – обвиняемый отдал предпочтение суду присяжных. Суд избрал и несколько раз уже продлевал меру пресечения для обвиняемого в виде содержания под стражей.

14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области произошел взрыв в автомобиле ВАЗ, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицировали как теракт.