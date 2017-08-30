У Херсоні відбудеться II етап IV Балтійсько-Чорноморського економічного форуму

1 вересня у Херсоні проходитиме II етап IV Балтійсько-Чорноморського економічного форуму. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів міський голова Володимир Миколаєнко. Дату проведення форуму було обрано не випадково, адже саме 1 вересня 2017 року набуває чинності Угода про асоціацію України з ЄС. Голова правління громадської організації "Культурний центр Україна – Литва" Наталя Бімбірайте розповіла про сюрприз, який чекає на херсонців під час форуму 1 вересня: до нашого міста завітає Великий Князь Литовський Вітовт.

Поспілкуватись з ним у херсонців та гостей міста буде нагода о 16:00 під час урочистої ходи, присвяченої набуттю чинності Угоди про асоціацію України з ЄС.

Завершиться цьогорічний Балтійсько-Чорноморський форум фестивалем «кРок у майбутнє».

Володимир Макуха, голова правління Клубу Міжнародного фестивалю «кРок у майбутнє», розповів, що програму фестивалю було адаптовано до Балтійсько-Чорноморського форуму таким чином, щоб між виступами музичних гуртів також були представлені і результати спільної роботи. Тож завітавши на фестиваль, херсонці зможуть дізнатися, яких успіхів завдяки форуму вдалось досягти і якими є результати спільних напрацювань.

Нагадаємо, перша частина IV Балтійсько-Чорноморського економічного форуму відбулась 24 травня у литовському місті Клайпеда.

Херсонська міськрада