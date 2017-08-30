В Херсоне наградили победителей юношеского футбольного турнира «Крим – це Україна»

В Херсоне 28 августа состоялась церемония награждения чемпионов 3-го всеукраинского юношеского футбольного турнира «Крим – це Україна». В финальном матче, который состоялся между командой из Николаева «Торпедо» и «Черноморцем» из Одессы на стадионе «Кристалл» в Херсоне, победу одержали одесские игроки. Памятными призами наградили спортсменов в пяти номинациях: лучший игрок, лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник и лучший нападающий.

3-й всеукраинский футбольный турнир «Крим – це Україна» стартовал в Херсоне 22 августа. В этом году, кроме херсонских команд, участие в соревнованиях приняли юные футболисты из Киева, Одессы, Харькова, Николаева и Владимир-Волынского. Матчи прошли с 22 по 28 августа на стадионе «Кристалл» в Херсоне и стадионе «Виктория» в Чулаковке.

По замыслу организаторов, турнир «Крим – це Україна» призван объединить футбольную юношескую общину Украины вокруг проблемы аннексированного Крыма, а также наладить сотрудничество между Федерацией АР Крым и Херсонской областной федерацией футбола Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.