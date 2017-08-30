Херсонські школярі візьмуть участь у 41-й Всеукраїнському зльоті юних інспекторів дорожнього руху

Знати і дотримуватися правил дорожнього руху повинна кожна дитина ще до того, як вона самостійне вийде на вулицю. Задля цього щорічно на Херсонщині проводяться зльоти юних інспекторів руху – ЮІР. Змагання серед учнів проходять у декілька етапів: спочатку районні, міські, обласні, а потімкоманда-переможець відстоює область на Всеукраїнському зльоті. З 5 по 25 вересня в УДЦ «Молода гвардія» відбудеться 41-й Всеукраїнський зліт юних інспекторів дорожнього руху.

Херсонщину у змаганнях представлятимуть юні інспектори дорожнього руху команди «Сигнал» Херсонської гімназії № 1 (керівник – Устинова Наталія Валентинівна).

Херсонська міськрада