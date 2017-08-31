Новокаховські поліцейські затримали викрадача телефонного кабелю

У місті Нова Каховка працівники поліції затримали чоловіка, на рахунку якого 10 фактів крадіжок телефонного кабелю. Сума завданих ним матеріальних збитків – майже 10 тис. грн. Працівники Новокаховського відділу поліції затримали зловмисника, коли він намагався збути викрадений кабель. Затриманим виявився 33-річний місцевий житель, раніше судимий за скоєння розбійного нападу. З’ясувалося, що чоловік скоював крадіжки упродовж кількох місяців.

Діяв переважно вночі. Кабель вирізав за допомогою ножа, після чого одразу його продавав. За один раз викрадав від 40 до 200 метрів телефонного кабелю.

Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» та за ст.360 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження ліній зв'язку».

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області