На Херсонщині водія, який їхав з родиною, підрізали та побили пьяні молодики

Депутат Херсонської облради Роман Педченко звернувся до керівництва ГУ Нацполіції в Херсонській області щодо взяття на особистий контроль інцидента, який стався в серпні на трасі біля Каланчака. Про це він озвучив під час засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності та правопорядку, боротьби з корупцією, з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Так, 13 серпня до Романа Педченка звернувся мешканець міста Херсон Сергій. Він розповів, що під'їжджаючи до Каланчака з жінкою та дитиною, його автівку підрізав інший автомобіль, в результаті чого було вчинено ДТП.

За кермом автомобіля, який збив автівку Сергія знаходився водій у нетверезому стані й в салоні така ж компанія молодиків, які в присутності жінки та дитини побили чоловіка і зникли з місця вчинення злочину, знявши із своєї машини номера.

Херсонець визвав поліцію, після чого з травмами був доставлений у лікарню. Пізніше виявилося, що правоохоронні органи після звернення потерпілого зареєстрували заяву тільки за фактом побиття, а саме ДТП зафіксовано не було.

Крім того, як повідомив депутат, ніякі заходи з пошуку підозрюваних не ведуться.

"Сам потерпілий особисто займається пошуком злочинців й з'ясував, що автомобіль, який його збив, – двійник і незаконно перебуває на території України, а п'яна компанія, яка його била, живе в Чаплинці. До сих пір ніякі заходи з пошуку цієї компанії не проводяться, з постраждалим поліціанти не контактують, і найсумніше, що приховується від обліку злочин», – розповів депутат.

Він звернувся до керівництва поліції з проханням взяти цю ситуацію під особистий контроль.

Заступник керівника поліції області Олександр Прокудін пообіцяв активізувати роботу і ретельно опрацювати справу.

Джерело: Буква