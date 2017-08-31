Ймовірного грабіжника херсонські патрульні затримали за 15 хвилин

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Виклик про грабіж на вулиці Чорноморській отримали патрульні сьогодні близько 14-ої години. Заявниця повідомляла, що невідомий зірвав із неї золотий ланцюжок та побіг у бік вулиці Кулика. Один з екіпажів негайно вирушив за адресою. На місці потерпіла детально описала нападника. Інспектори передали орієнтування колегам та розпочали обстеження території. Схожого за описом громадянина помітив інший патруль за 15 хвилин на вулиці Айвазовського. Той побачив поліцейських та рвучко розвернувся, ховаючи обличчя. Патрульні його затримали. Заявниця упізнала в чоловіку нападника. Інспектори встановили, що він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та вживає наркотики. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Ймовірного грабіжника доправили до Дніпровського відділення поліції.

Патрульна поліція Херсона

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