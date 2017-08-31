У жителя Бериславського району поліцейські вилучили кущі конопель та набої

Працівники Бериславського відділу поліції отримали інформацію, що житель одного з сіл вирощує коноплі. Під час перевірки інформація підтвердилася. Працівники поліції провели обшук у домоволодінні 24-річного чоловіка, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. На присадибній ділянці поліцейські виявили та вилучили 11 рослин конопель зі слідами культивації. Все направили на експертизу. На момент обшуку господар будинку знаходився на роботі. Його мати пояснила, що коноплі син вирощував для власного вживання. Крім того, у будинку поліцейські виявили саморобний пристрій для куріння канабісу зі слідами нашарувань.

Також під час обшуку у гаражі поліцейські виявили та вилучили ніж, який має ознаки холодної зброї та 12 бойових патронів.

Відділ комунікації поліції Херсонської області