В Херсоне открывается первый в городе экстрим парк

В субботу, 2 сентября, в Херсоне открывается первый в нашем городе экстрим парк. Как рассказала глава ОО «Urban42» Анна Живцова, стоящая у истоков создания этой спортивной городской локации, херсонцы, предпочитающие активный образ жизни, будут очень довольны: «Даже не сомневаюсь в том, что жители и гости города здесь отлично будут проводить время!». По словам Анны, в день открытия состоятся показательные выступления и соревнования между лучшими спортсменами Украины. Любителей экстрим отдыха ждут трамплины, вылеты, как для профессионалов, так и для новичков.

«В субботу открывается только первая зона отдыха. Открытие еще двух планируем весной следующего года. Вторая зона – это роллерский парк, а также большая сцена для открытого кинотеатра – арт-зона. А третья зона – это лужайка, на которой будут проводиться групповые занятия по йоге, фитнесу и тому подобное. Здесь можно будет пообедать и поиграть в игры», – рассказала глава «Urban42».

Она добавила, что основная цель экстрим парка – приучить граждан к здоровому экологичному отдыху.

Всех херсонцев ждут со своими велосипедами 2 сентября в 15:00 в парке «Херсонська фортеця» (ориентир – ресторан «Александр-Шанц»).

По материалам: Буква