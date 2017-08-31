На Херсонщине отремонтированы 102 из запланированной 161 школы и детсада

30 августа на коллегии Херсонской ОГА начальник управления образования Евгений Криницкий сообщил, что на подготовку учебных заведений к учебному году выделено 78 млн грн. 53,723 млн из них из госбюджета, из местных – 25 млн грн. Завершены ремонты на 102 объектах из 161 запланированных, реконструировано 5 с 7 запланированных. Отремонтированы 23 кровли, 16 систем отопления и котельных с заменой 7 устаревших котлов. Заменены окна в 20 учебных заведениях, утеплены фасады в 3 школах и садах.

По материалам: Гривна Новый формат