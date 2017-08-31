У КП «Чонгар» прикордонники затримали особу у розшуку

Прикордонники Бердянського загону, які несуть службу у КП «Чонгар», продовжують виявляти осіб, які переховуються від правоохоронних органів. Так, 29 серпня до КП прибув громадянин України, житель Енергодара Запорізької області. Слідував українець на авто до анексованого півострову. Під час проходження паспортного контролю, прикордонники з’ясували, що громадянин розшукується правоохоронними органами за вчинення злочинів, передбачених статтями 191 та 366 КК України. Військовослужбовці особу затримали та встановленим порядком передали співробітникам СБ України.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону