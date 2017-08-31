На Херсонщине до 1 сентября закроют 18 школ

30 августа на заседании коллегии Херсонской ОГА начальник управления образования Евгений Криницкий заявил, что «путем реорганизации 8 школ оптимизирована сеть 6-ти общеобразовательных учебных заведений Чаплинской ОТО, 1 – Крестовской ОТО и 1 – Генического района». Это значит, что количество школ уменьшилось. По словам Криницкого до 1 сентября планируется реорганизовать еще 18 школ – 4 в ОТО Аскания Нова, 3 – в Верхнерогачикском районе, по 2 – в Ивановском и Великоалександровском районах, 1 – в Крестовской ОТО.

В результате количество малокомплектных школ в области уменьшится с 67 до 50.

По материалам: Гривна Новый формат