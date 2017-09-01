Херсонские боксеры с Всеукраинского турнира привезли два «серебра» и две «бронзы»

Херсонские спортсмены завоевали две серебряных и две бронзовых медали в возрастной категории школьники на всеукраинском турнире по боксу памяти В.Сердяева, который проходил с 26 по 29 августа в Кириловке Запорожской области. Пашиев Фервер занял второе место в весовой категории до 54 кг, а Петричко Виктор – в весовой категории до 34 кг. Голбай Дмитрий завоевал бронзу в весовой категории до 44.5 кг, а Кольцов Николай – в весовой категории до 43 кг. Всего в турнире участвовало 142 спортсмена со всех областей Украины, среди которых – 9 представителей Херсонской области. Также в турнире приняли участие спортсмены из Молдавии и Беларуси.

Херсонская областная федерация бокса