У Херсоні 1 вересня в старших класах проведуть урок «Екологічна культура – шлях до сталого розвитку та енергонезалежності України»

1 вересня в 9-11 класах міста буде проведено Перший урок на тему «Екологічна культура – шлях до сталого розвитку та енергонезалежності України», повідомляють в управлінні освіти міськради. Так, на Перші уроки до школи №30 завітають представник Європейського Союзу в Україні Симоне Раудіно та представник Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ксенія Туряниця.

Цього ж дня з 11:00 до 11:30 на площі перед Херсонською міською радою буде проведено флеш-моб з означеної теми, у якому візьмуть участь дитячі колективи шкіл №26, 48, 52, 57.

Об 11:45 відбудеться огляд виставки постерів та виробів з природніх матеріалів «Формування екологічної культури в дошкіллі» (другий поверх Херсонської міської ради, просп. Ушакова, 37), які підготували дошкільні заклади міста.

О 12:00 у малому залі міськради проведуть акцію-конкурс «Я люблю Херсон», а також представлять екологічний календар та 3 книги щодо екологічного виховання, розроблених херсонськими освітянами.

А учні школи №28 візьмуть участь в акції «Визнач серію будинку – зроби крок назустріч енергозбереженню» у рамках програми КП «Херсонська енергосервісна компанія» (кінотеатр «Україна»).