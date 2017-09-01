В Херсоне пустили автобусный маршрут «Гидропарк – Молодежный пляж»

На сегодня курсирует городской автобусный маршрут общего пользования №22 "Гидропарк – Молодежный пляж" (Нефтегавань). Он позволяет херсонцам, которые едут на дачи, удобно добираться до места отправления баркасов и в обратном направлении, сообщается на сайте Херсонского горсовета.

Автобус отправляется ежедневно в 6:00 из Антоновки (автобаза), далее ул. Херсонская – пл. Черновола – шоссе Черновола – ул. Перекопская – ул. Кременчугская – пл. им. Мозгового – ул. Небесной Сотни – пл. Свободы – просп. Ушакова – ул. Соборная – ул. Воронцовская – пл. Одесская – ул. Воронцовская – ул. Греческая – пл. Корабельная – Островское шоссе – ул. Патона – ул. Шенгелия – ул. Дорофеева – пл. Корабелов – Гидропарк – Нефтегавань.

В 16:00. из Нефтеганвани по маршруту: Гидропарк – пл. Корабелов – ул. Патона – Островское шоссе – ул. Корабельная – ул. Греческая – ул. Воронцовская – пл. Одесская – ул. Воронцовская – ул. Соборная – просп. Ушакова – пл. Свободы – ул. Небесной Сотни – ул. Кременчугская – ул. Перекопская – шоссе Черновола – ул. Черновола – ул. Херсонская – Антоновка (автобаза).