Херсонські прикордонники в серпні притягнули до відповідальності 142 громадянина

В пунктах пропуску через державний кордон та в КП «Каланчак», «Чаплинка» протягом серпня 2017 року прикордонники Херсонського загону виявили 2 підроблених та 18 недійсних паспортів, за різних підстав відмовили у пропуску 86 громадянина, з яких 33 іноземці. До адмінвідповідальності притягнули 142 громадянина з яких 90 – за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї. За результатами оглядової роботи в КПВВ на адмінмежі прикордонники виявили 2 одиниці зброї та 98 набоїв, 580 пігулок із вмістом наркотичних черевин та близько 2 гр метамфетаміну.

На морській ділянці кордону під час патрулювання акваторії Чорного моря прикордонники виявили 10 заборонених знарядь лову, понад 500 метрів риболовецьких сіток та 65 кілограми морепродуктів. Загальна сума збитків державі, яку завдали браконьєри, склала 5,5 млн грн.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов