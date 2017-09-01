На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який незаконно рубав дерева

Працівники Великолепетиського відділення поліції спільно з працівниками лісомисливського господарства виявили чоловіка, який на території Болгарської балки незаконно вирубував дерева роду "дуб". Попередні збитки від незаконної діяльності становлять понад 13 тисяч гривень. На місці виявлено автомобіль з причепом, завантаженим деревиною, а також знаряддя злочину. Як повідомив начальник Великолепетиського відділення поліції Павло Хісний, винищувачем лісового масиву виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель. Він пояснив, що зрубав дерева нібито для власних потреб.

Усі обставини скоєння злочину були ретельно задокументовані, розпочато кримінальне провадження за ст.246 Кримінального кодексу України "Незаконна порубка лісу" (карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк).

Також призначено судово-екологічну експертизу для визначення істотної шкоди.

Відділ комунікації поліції Херсонської області