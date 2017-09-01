Сигареты в Украине подорожают до 90 грн за пачку

Минфин Украины обнародовал законопроект, которым предлагает постепенно повысить ставку акциза на сигареты до минимального европейского уровня. Согласно законопроекту, вместо нынешних 21 евро за 1000 штук табачники к 2025 г. должны будут уплатить в казну за каждую тысячу сигарет 90 евро. Изменения планируется внести в действующий Налоговый кодекс. Ставка акцизного сбора будет повышаться постепенно:

– в 2018 году ее увеличат на прогнозный показатель индекса потребительских цен (8,1%) и дополнительно на 20%;

– затем каждый год акциз будут повышать на 20%

– к 2025 году акцизный сбор выйдет на европейский уровень в 90 евро.

По подсчетам экспертов, такой уровень налоговых отчислений приведет к существенному подорожанию сигарет в Украине – цена пачки самых дешевых табачных изделий к 2025 г. может составить 80-90 грн.

По материалам: UBR