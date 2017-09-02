Глава литовского Сейма побывал на админгранице с оккупированным Крымом

1 сентября с официальным визитом в Геническом районе побывала делегация Литовской Республики. Литовцы посетили КПВВ «Чонгар» на админгранице с Крымом. Высоких гостей провели до начала буферной зоны между блокпостами украинских пограничников и оккупантов. Первым делом Викторас Пранцкетис пожал руки украинским военнослужащим и поблагодарил их за службу. Он отметил, что Литва 27 лет назад прошла путь, схожий с нынешней Украиной и испытала на себе агрессию, депортацию и притеснение народа.

«Литва сейчас свободна, будет свободна и Украина», — уверен глава парламента Литвы. Украинская сторона назвала литовцев одними из самых больших друзей Украины. Особые слова благодарности были переданы Президенту Литвы Дале Грибаускайте.

Официальные лица также сфотографировались с флагом Литвы в прямой видимости российских оккупантов.

По пути в Новоалексеевку, делегация посетила Гражданскую блокаду Крыма.

По материалам: Новый Визит