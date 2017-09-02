На Херсонщине родители не хотят, чтобы их дети обучались на украинском языке

С нового учебного года первоклассники Генического района начали обучение на украинском языке. Однако, сделали это не все. Так, родители в двух классах школах района отказались от обучения их детей на государственном языке. Это один из трех первых классов в Генической школе №3 и класс в Счастливцевской школе. Их не остановило даже то, что со следующего года планируется прекратить выпуск учебников на русском языке обучения. Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области все школы начнут постепенный переход на украинский язык обучения.

По материалам: Новый Визит