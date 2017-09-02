В Херсоне ко Дню города состоится фестиваль национальных культур «Дружба народов»

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18 сентября в Херсоне пройдет фестиваль национальных культру "Дружба народов". Фестиваль посвящается Дню города. Перед херсонцами выступят гости из Кропивницкого – Академический театр музыки, песни и танца. Фестиваль пройдет в Областном дворце молодежи и спорта. Начало в 17:00.
 

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