В Херсоне ко Дню города состоится фестиваль национальных культур «Дружба народов»

18 сентября в Херсоне пройдет фестиваль национальных культру "Дружба народов". Фестиваль посвящается Дню города. Перед херсонцами выступят гости из Кропивницкого – Академический театр музыки, песни и танца. Фестиваль пройдет в Областном дворце молодежи и спорта. Начало в 17:00.

