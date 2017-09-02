У Херсоні патрульні обстежили вулично-дорожню мережу біля навчальних закладів

В рамках заходів «Увага! Діти на дорозі!», які стартували 20-го серпня по всій Україні, співробітники сектору безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції Херсона обстежили ділянки вулично-дорожньої мережі, що прилягає до території навчальних закладів. Особливу увагу звертали на стан проїзної частини, наявність відповідних дорожніх знаків та розмітки. За результатами огляду інспектори склали 2 приписи на усунення виявлених недоліків. Ще до початку навчального року комунальні підприємства розпочали роботи з облаштування зазначених ділянок технічними засобами регулювання дорожнього руху, а саме:

нанесення розмітки, установки відсутніх знаків та забезпечення оглядовості наявних дорожніх знаків. Також патрульні вкотре привернули увагу до стану дорожнього покриття та тротуарів.

Патрульна поліція Херсона