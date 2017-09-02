На Херсонщині в ході операції “Мак” поліцейські продовжують виявляти насадження наркорослин

На території Херсонської області триває оперативно-профілактична операція «Мак», під час якої працівники поліції виявляють насадження конопель та вилучають наркотики. Так, у Генічеський відділ поліції надійшла інформація про вирощування конопель на території колишнього заводу. Під час перевірки інформація підтвердилася. Поліцейські виявили та вилучили 62 кущі конопель зі слідами догляду. Встановлено, що коноплі вирощував місцевий житель. Як він пояснив, для власного вживання та переробки на добриво. Все вилучене направлено на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

В іншому селі Генічеського району поліцейські провели санкціонований обшук на території домоволодіння 40-річного чоловіка. У гаражі оперативники виявили та вилучили 9 засушених кущів конопель, а також пакунок з канабісом. На присадибній ділянці чоловіка поліцейські виявили 15 кущів конопель зі слідами догляду. Вилучене направлено на дослідження.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» та ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Того ж дня працівники Верхньорогачицького відділення поліції отримали повідомлення, що в одному з сіл сімейне подружжя зберігає наркотики. Під час перевірки інформація підтвердилася.

Поліцейські провели санкціонований обшук в будинку 38-річного чоловіка та його 35-річної дружини. Вилучено 30 грамів канабісу та 200 грамів опійного концентрату.

Подружжя стверджує, що наркотики зберігали для власного вживання.

Усе вилучене направлено на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Відділ комунікації поліції Херсонської області