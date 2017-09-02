На Херсонщине планируют сделать 6 современных полигонов для ТБО

Ежегодно в Херсонской области образуется более 250 тыс. т твердых бытовых отходов. В регионе расположено 329 мест удаления отходов, из них только 64 паспортизованы. Департамент экологии и природных ресурсов ОГА разработал стратегию, которая урегулирует обращения с ТБО. В рамках стратегии планируется условное деление территории Херсонщины на 6 зон, в каждой из которых построят полигон ТБО с последующим строительством мусороперерабатывающего комплекса, мусороперегрузочных станций и нескольких небольших площадок по сбору, сортировочных и погрузки в мусоровозы ТБО для общин.

Проект стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами в Херсонской области на 2018 – 2020 годы вынесут на утверждение членов заседания коллегии ОГА.

Пресс-служба Херсонской ОГА