Президент призначив довічну стипендію херсонському ветерану Другої світової

Президент України Петро Порошенко видав Указ про призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 – 1945 років. Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на офіційне Інтернет-представництво Глави Держави. Згідно з указом довічну стипендію призначено жителеві Херсонської області, учаснику бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років Миколі Болотному.