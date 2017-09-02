На Херсонщині за розбійний напад зловмисника засуджено на 9 років позбавлення волі

Злочин стався минулого року у смт Нововоронцовка. Жертвою нападу стала 25-річна жінка. Ввечері вона поверталася додому. В районі цвинтаря до неї підбіг невідомий, повалив на землю, наніс кулаком кілька ударів по обличчю та голові, після чого відібрав мобільний телефон. У потерпілої діагностували струс головного мозку. Упродовж доби працівники поліції встановили особу зловмисника та затримали його. Працівники Нововоронцовського відділення поліції ретельно оглянули місце скоєння злочину та виявили слід від взуття, який, ймовірно, міг належати зловмиснику.

Під час відпрацювання населеного пункту в парку поліцейські побачили чоловіка, за прикметами схожого на нападника. Також провели експертизу, в результаті якої слід взуття підозрюваного збігся з тим, що виявили на місці скоєння злочину. Під час проведення обшуку в кишені куртки чоловіка виявили телефон потерпілої.

Затриманим виявився житель Вінницької області, неодноразово судимий за майнові злочини. У Нововоронцовку він приїхав з метою влаштуватися на сезонні роботи, проживав у будинку свого знайомого, з яким разом відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій».

Згідно з вироком Апеляційного суду Херсонської області чоловіка визнано винним у інкримінованому йому злочині та призначене покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області