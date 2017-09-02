Спасатели Херсонщины с экспертами из США будут учиться ликвидировать последствия радиоактивного заражения

На юге Украины (включительно с Херсонщиной) с 5 по 7 сентября пройдут не слишком афишируемые совместные украинско-американские учения по ликвидации последствий радиоактивного заражения. Участвовать в них будет группа экспертов из США, представители всех экстренных служб – в том числе из районов области, которые, по сценарию организаторов, окажутся в зоне заражения. Поскольку учения планируются как командно-штабные, местом действия, скорее всего, будет кризисный зал на базе управления гражданской защиты населения и чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Конкретный их сценарий не намерены разглашать до последнего момента.

По материалам: Херсонцы