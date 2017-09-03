На Херсонщині встановили аграрний рекорд – 165 помідорів на одному кущі

На Херсонщині зафіксували новий аграрний рекорд України. Його встановили попри несприятливу погоду, адже через спеку в серпні фермери південного регіону зазнали великих збитків. А один зміг зібрати небувалий урожай. Про це йдеться в сюжеті ТСН. З одного куща зібрали 165 помідорів загальною вагою 8,4 кілограма. Тобто з одного куща можна законсерувати п'ять банок томатів. У середньому ж кожен кущ дав по 130 плодів, загальною вагою до 6 кілограмів. Рахували і стиглі, і зелені. Крім того, томати перевірили на нітрати. Висновок лабораторії – усе в межах норми.

"Просто дивно, як один цей кущ може витримати таку кількість томатів. Бачимо, що українські агрономи можуть здивувати не лише Україну, а й весь світ", – говорить представниця Книги рекордів України Лана Ветрова.

Кущі-рекордсмени виростив фермер з Генічеського району. Попри те, що його колеги зазнали великі збитки. Бо через аномальну спеку багато томатів просто спеклися на полях.

Фермер Тимур Алієв каже, що це поле експериментальне. Працював разом з консультантами.

Як виявилось, вдало обрав і сорт (П'єтраросса), і добрива.

Рекорд України внесли у розділ "Наука і технології".

Помідори, що брали участь у замірах, розсортують і продадуть у центральних областях України. Тож, можливо, комусь до консервації потрапить і помідорчик з куща-рекордсмена.

