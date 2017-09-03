В Херсонской области стартует проект для ветеранов АТО «Я не забутий». Демобилизованные участники АТО, волонтеры и представители власти будут встречаться и обссуждать насущные проблемы, стараясь их решить. Первая встреча состоится в Горностаевке 20 сентября в 12:00 в кабинете военного капеллана Анатолия Пономарева, сообщил волонтер Фазел Манан. В дальнейшем планируются выездные встречи по району. Проект поддерживают Херсонская областная организация «Общества Красного Креста», военный капеллан Анатолий Пономарев и главы БО "Путь победы" Фазель Манан.

По материалам: Буква