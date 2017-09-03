В Херсонской области на кладбище произошла смертельная попойка

Житель села Раденское в Олешковском районе при обходе своих посевов кукурузы заметил большую компанию, выпивавшую на соседнем кладбище. На следующий день он обнаружил там тело забитого до смерти односельчанина. По его описанию полицейские установили участников пьянки – 3-х парней и 2-х девушек. Они рассказали, что выпили 3 бутылки водки. Потом один из собутыльников обвинил другого в принадлежности к нетрадиционной сексуальной ориентации. Оскорбленный набросился на обидчика, повалил на землю и забил ногами.

Бил сильно ногами по голове. Девушки пытались утихомирить знакомого, но тот лишь отмахивался.

Полиция его задержала. Изъята одежда со следами крови. Безработному, правда, предъявят обвинение не в умышленном убийстве, а в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Другие участники попойки на кладбище уже дали изобличающие его показания.

По материалам: kherson.net