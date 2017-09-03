Переселенцы в херсонских общежитиях получили бытовую технику и мебель

30 августа Херсонский горсовет разрешил городскому центру социальных служб для семьи, детей и молодежи и управлению социальной политики передать департаменту ЖХК мебель и технику для 2-х общежитий, в которых живут переселенцы. Общежитие по ул. Поповича, 15 получит от центра 3 бойлера, 4 электроводонагревателя, 4 стиральные машинки, 4 холодильника, 4 электроплиты, 4 электросчетчика, 6 душевых кабинок и мебель (17 шкафов, 17 столов, 42 кровати с матрасами, 42 тумбы, 42 стула, 6 комплектов кухонной мебели, 9 полок с зеркалами).

Управление соцполитики передаст общежитию по ул. Комкова, 76-б 4 электроплиты, 2 стиральные машинки, 2 холодильника, 3 бойлера, 2 электросчетчика, 18 шкафов, 18 столов, 43 кровати с матрасами, 43 тумбы, 43 стула, 2 комплекта кухонной мебели, 10 полок с зеркалами, 1 сушилку для полотенец и 3 душевые кабинки.

Все это установят на 2-м этаже, где выделены комнаты переселенцам.

По материалам: Гривна. Новый формат