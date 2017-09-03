Авиакомпания МАУ выделила самолет для съемок клипа о Херсонщине

Украинская авиакомпания МАУ выделила самолет для съемок презентацуионного видеоклипа о Херсонщине. Об этом в Facebook сообщил руководидеть PR-агентства "ОфОнОф", представитель компании «StudyAction Inc.» в Херсоне Дмитрий Козонак. В частности, он напсиал: "Кто угадает, почему сегодня борт не "ДнепрАвиа", а МАУ привез людей из Киева в Херсон, тому приз от меня". Позже он собщил: "Правильный ответ таков: "Мы снимаем новый презентационный инвест-ролик про Херсонщину для форума "Таврийские горизонты".

Спросили разрешение у МАУ снять прилет их самолета в Херсон. И авиакомпания не просто разрешила! Она специально для съемки заменила борт, чтобы в кадр попал логотип и бортпроводницы МАУ. Как нам вчера сказали, замену борта согласовывали со всевозможными службами достаточно долго".

По материалам: Херсон онлайн