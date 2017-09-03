На Херсонщині згоріла 1 тона тюкованої соломи

2 вересня о 13:53 на номер Служби порятунку «101» у смт Велика Олександрівка надійшло повідомлення від мешканців села Чарівне про пожежу у приватному домоволодінні. У господарчій споруді, в якій зберігалась тюкована солома, виникла пожежа. Рятувальники локалізували пожежу о 14:45, а ліквідували о 15:30. Частину соломи довелось витягувати з сараю і проливати на відкритій території. Загалом згоріла 1 тона тюкованої соломи. До господарського будинку, що знаходився в 2-х метрів від епіцентру пожежі, вогонь не дістався.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час випалювання сухої рослинності.

ГУ ДСНС в Херсонській області